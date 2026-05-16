Morbo di Crohn asportati colon e retto a una ragazza grazie al robot Vinci Xi | l’intervento innovativo a Reggio Emilia

A Reggio Emilia, presso l’ospedale Santa Maria Nuova, è stato eseguito un intervento chirurgico su una giovane paziente affetta dal morbo di Crohn. Durante l’operazione, sono stati rimossi il colon e il retto utilizzando un robot chirurgico di ultima generazione. Si tratta di un intervento che ha visto l’impiego di tecnologie avanzate in sala operatoria. La procedura ha coinvolto un team di specialisti e ha rappresentato un esempio di innovazione nel trattamento delle patologie intestinali.

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Reggio Emilia, 16 maggio 2026 – Un intervento eccezionale è stato compiuto all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia su una paziente affetta dal morbo di Crohn grazie all’utilizzo di un robot in sala operatoria. Così che nell’arcispedale “l’innovazione della chirurgia robotica guadagna il ruolo di protagonista per interventi risolutivi di crescente complessità”, come recita il comunicato della struttura ospedaliera. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacasanita-quattro-nuovi-primari-competenza-c9d2d0a5 Il sistema da Vinci Xi, piattaforma evoluta per la chirurgia mininvasiva ad alta complessità, è divenuta un complemento importante anche nell’operatività quotidiana della struttura di chirurgia generale e d’urgenza diretta dal dottor Stefano Bonilauri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morbo di Crohn, asportati colon e retto a una ragazza grazie al robot Vinci Xi: l’intervento innovativo a Reggio Emilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Colon, l’intervento chirurgico innovativo senza punti, in Italia Martina Franca, al “Valle d’Itria” arriva il robot Da Vinci XiTarantini Time QuotidianoL’ospedale “Valle d’Itria” di Martina Franca si dota del sistema robotico Da Vinci Xi, ampliando l’offerta tecnologica e... Morbo di Crohn, asportati colon e retto a una ragazza grazie al robot Vinci Xi: l’intervento innovativo a Reggio EmiliaIl sistema da Vinci Xi, piattaforma evoluta per la chirurgia mininvasiva ad alta complessità, è divenuta un complemento importante anche nell’operatività quotidiana della struttura di chirurgia ... ilrestodelcarlino.it Morbo di Crohn e colite ulcerosa, 20% pazienti a rischio malnutrizioneIl 20% dei 250 mila pazienti italiani con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), categoria in cui rientrano la malattia di Crohn e la colite ulcerosa) si trova in una condizione di rischi ... ansa.it