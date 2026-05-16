A Monza, solo 24 delle oltre 2.000 strade portano nomi femminili. Una situazione che ha suscitato la denuncia di un attivista, che ha evidenziato come questa disparità rifletta un'assenza di riconoscimento e rappresentanza delle donne nella toponomastica cittadina. La questione è stata portata all'attenzione pubblica in un momento in cui si discute di come i nomi delle vie possano influenzare la percezione del ruolo sociale femminile.

? Punti chiave Perché i nomi femminili a Monza celebrano quasi solo il dolore?. Come influisce la toponomastica sulla percezione del ruolo sociale delle donne?. Quali figure storiche sono state cancellate dalle mappe della città?. Cosa significa che le donne occupano solo il 5% delle vie?.? In Breve A Monza solo 24 strade su 700 sono dedicate alle donne (3,4%).. Le intitolazioni maschili raggiungono il 40% del totale delle vie monzesi.. L'evento si terrà sabato 16 maggio 2026 presso la sala Carver.. Il dibattito affronta l'oblio delle donne Costituenti a 80 anni dall'Assemblea.. Alle 16:00 di oggi, sabato 16 maggio 2026, Sara Marsico interverrà nella sala Carver di via Turati 8 a Monza per denunciare l’invisibilità femminile incisa sulle mappe urbane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, solo 24 strade alle donne: Marsico denuncia il silenzio urbano

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