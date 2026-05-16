A Monza, un giovane di 23 anni è stato denunciato dopo aver causato un incidente stradale e aver successivamente riconosciuto la propria responsabilità. Nonostante siano trascorse circa un'ora dall'incidente, il ragazzo è tornato sul luogo dell'accaduto, ma questo gesto non gli ha evitato la denuncia da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di un episodio che mette in evidenza un comportamento recidivo, anche dopo aver ammesso le proprie colpe.

Monza – "Sono stato io". Non è bastato - un'ora più tardi - il ritorno sul luogo dell’incidente che aveva provocato per evitargli una denuncia. Due incidenti in due mesi, sempre con un pirata della strada in fuga. Sempre lo stesso. Incredibile e inquietante quanto accaduto in città e portato alla luce dagli agenti della polizia locale di Monza. Nella mattinata di venerdì, poco prima delle 8, il traffico all’intersezione tra via Monte Santo, via Zara e via Doberdò è stato improvvisamente interrotto dal violento impatto tra un’auto e uno scooter condotto da un ragazzo di 19 anni. Secondo la ricostruzione, effettuata dagli agenti della polizia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, il giovane pirata della strada pentito ma recidivo: denunciato 23enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Investe un motociclista e scappa: pirata della strada recidivo denunciato (grazie alle telecamere)Aveva investito un motociclista e dopo averlo lasciato a terra senza prestargli soccorso si era dato alla fuga a bordo del suo furgone.

Pirata della strada recidivo a 86 anni. Travolge un altro anziano e fugge. A marzo scappò in auto da via Medadi Massimiliano Mingoia e Nicola Palma MILANO L’investimento avviene all’incrocio tra via Boifava e via San Giacomo: Andrea Serafino, ottantanovenne...

Monza: travolge un motociclista e scappa, dopo un’ora torna e ammette: Sono stato ioLa vittima, un 19enne, rimasto ferito, a marzo era stato tra l'altro suo malgrado coinvolto in un altro incidente con fuga del conducente ... ilcittadinomb.it

Monza, identificato dalla Polizia locale un pirata della stradaA seguito dei rilievi eseguiti dagli agenti sono state avviate le indagini e attraverso l'impiego combinato della videosorveglianza comunale e dei portali di accesso si è riusciti ad individuare la ... ilgiorno.it