Montese si veste d’arte | i 5 vincitori della Biennale di Lavacchio
A Montese si è conclusa la 5ª edizione della Biennale di Lavacchio, con cinque artisti che hanno ricevuto il riconoscimento. La manifestazione ha portato in paese opere e installazioni create dai partecipanti, attirando visitatori da diverse zone. L’evento ha coinvolto il borgo e ha portato a lavori pubblici lungo la strada di accesso a Lavacchio, con interventi realizzati dagli artisti premiati. La mostra ha segnato un momento di confronto tra arte e territorio locale, lasciando tracce visibili nel paesaggio.
? Domande chiave Chi sono gli artisti che hanno conquistato il borgo di Montese?. Come cambierà il volto della strada d'accesso a Lavacchio?. Quali tecniche useranno i vincitori per resistere al clima appenninico?. Perché queste opere diventeranno parte integrante del paesaggio urbano?.? In Breve Vincitori Cristina di Paola, Alessandro, Camilla Bortolacelli, Luana Gaglione e Gabrielle Lo Cascio.. Opere su pannelli con basi in cemento e strutture in acciaio per esterni.. Percorso artistico permanente lungo la via d'accesso al borgo di Montese.. Tema incentrato su luoghi e volti dell'Appennino per valorizzare il patrimonio locale.. La giuria della quarta edizione della Biennale d’Arte Sui Muri di Lavacchio ha ufficialmente selezionato le cinque opere vincitrici che andranno a decorare il borgo appenninico di Montese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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