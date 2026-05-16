Montese si veste d’arte | i 5 vincitori della Biennale di Lavacchio

A Montese si è conclusa la 5ª edizione della Biennale di Lavacchio, con cinque artisti che hanno ricevuto il riconoscimento. La manifestazione ha portato in paese opere e installazioni create dai partecipanti, attirando visitatori da diverse zone. L’evento ha coinvolto il borgo e ha portato a lavori pubblici lungo la strada di accesso a Lavacchio, con interventi realizzati dagli artisti premiati. La mostra ha segnato un momento di confronto tra arte e territorio locale, lasciando tracce visibili nel paesaggio.

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