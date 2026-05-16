Monterosso velista francese naviga con vento di burrasca e onde alte sette metri soccorso dall' elicottero dei pompieri

Un velista francese si trovava in difficoltà al largo di Monterosso, navigando a bordo di un'imbarcazione di 14 metri. La sua barca è stata colpita da un vento di burrasca e onde alte circa sette metri, che hanno strappato le vele e lasciato l'imbarcazione alla deriva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, che ha effettuato il soccorso. La persona coinvolta è stata recuperata in sicurezza e trasportata a terra.

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Un velista francese è stato salvato dai vigili del fuoco di Genova dopo essere andato alla deriva con la sua imbarcazione. L’intervento è scattato venerdì intorno alle 19, quando il Reparto Volo dei vigili del fuoco di Genova è stato allertato per una barca a vela di 14 metri alla deriva a circa 23 miglia al largo di Monterosso. L’imbarcazione era senza governo, perché il vento aveva strappato le vele. I sommozzatori si sono tuffati dall’elicottero e l’hanno raggiunta. Il velista è stato imbragato, portato a bordo e trasportato all’ospedale San Martino di Genova in buone condizioni di salute. Le condizioni per navigare erano proibitive: le vele sono state strappate dal vento furioso che ha spazzato la costa di Levante in quelle ore con onde che, alla boa della Spezia, hanno superato picchi di 7 metri nella notte di giovedì. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Monterosso, velista francese naviga con vento di burrasca e onde alte sette metri, soccorso dall'elicottero dei pompieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri Rocca di Badolo, precipita per 40 metri: 82enne soccorso con elicotteroMomenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, alla Rocca di Badolo, nel territorio di Sasso Marconi, dove un uomo è...