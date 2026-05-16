Montecarotto | 130 opere di Mail Art per un messaggio di pace globale

A Montecarotto, un piccolo borgo nelle Marche, sono state esposte 130 opere di Mail Art provenienti da tutto il mondo. Questi lavori sono stati inviati come parte di un messaggio di pace globale e accompagnano un manifesto firmato nel 1990, il cui autore non è stato reso noto. La mostra rappresenta un esempio di come un centro di piccole dimensioni possa assumere un ruolo nel dialogo internazionale, attraverso l’arte e la comunicazione. La presenza di queste opere ha attirato l’attenzione di visitatori e artisti da vari paesi.

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? Domande chiave Chi ha firmato il manifesto originale arrivato nel comune nel 1990?. Come può un piccolo borgo marchigiano diventare un nodo della diplomazia mondiale?. Cosa nasconde l'archivio del MAM dedicato alla memoria di Ruggero Maggi?. Quali opere internazionali sono state selezionate per ricostruire il messaggio di pace?.? In Breve Mostra aperta dal 18 al 24 maggio con apertura speciale il 23 maggio.. Esposizione dedicata alla memoria dell'artista Ruggero Maggi con orari dalle 15 alle 19.. Inclusi documenti del 1990 e progetti storici Guerra alla Guerra e Dossier Pace.. Iniziativa parte del programma Gran Tour dei Musei 2026 con coinvolgimento Regione Marche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montecarotto: 130 opere di Mail Art per un messaggio di pace globale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bergamo, 300 opere per celebrare Emilio Morandi: il mosaico della Mail ArtA Bergamo, presso lo Spazio Artistico del Mutuo Soccorso in via Zambonate 33, è stata allestita una mostra che celebra la memoria di Emilio Morandi... Finto messaggio di Poste nella mail, 51enne cade nel tranello: spariscono 2.700 euroÈ stato ingannato da un'email apparentemente ufficiale, decisamente ben fatta, con logo e dettagli credibili. Mail art, 130 opere internazionali per la pace in mostra a MontecarottoIl Mam Museo d'Arte Moderna e della Mail Art di Montecarotto (Ancona) partecipa al Gran Tour dei Musei 2026 con la mostra Need For Peace, allestita dal 18 al 24 maggio, in linea con il tema I Musei ... ansa.it