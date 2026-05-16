Monte Polo | via i lavori per la frana riparte la viabilità

I lavori per la messa in sicurezza della frana lungo la strada di Monte Polo sono stati temporaneamente sospesi, permettendo la riapertura della viabilità nella zona. La strada bianca rimasta aperta consente il transito tra le aree interessate, mentre le operazioni di riparazione continueranno su altri tratti. La decisione di mantenere parte della strada aperta è stata presa dal sindaco, che ha motivato questa scelta con la volontà di garantire un passaggio temporaneo agli abitanti e ai mezzi di emergenza.

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