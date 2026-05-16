Monte Polo | via i lavori per la frana riparte la viabilità
I lavori per la messa in sicurezza della frana lungo la strada di Monte Polo sono stati temporaneamente sospesi, permettendo la riapertura della viabilità nella zona. La strada bianca rimasta aperta consente il transito tra le aree interessate, mentre le operazioni di riparazione continueranno su altri tratti. La decisione di mantenere parte della strada aperta è stata presa dal sindaco, che ha motivato questa scelta con la volontà di garantire un passaggio temporaneo agli abitanti e ai mezzi di emergenza.
? Domande chiave Come cambierà la viabilità per chi abita la zona di Monte Polo?. Perché il sindaco ha deciso di lasciare parte della strada bianca?. Quali nuovi interventi farà Marche Multiservizi nei prossimi mesi?. Chi dovrà gestire i piccoli avvallamenti segnalati dai residenti?.? In Breve Stanziati 250mila euro dai fondi recuperati dopo l'alluvione del 2023.. Marche Multiservizi completerà i lavori sulla rete idrica a monte nei prossimi mesi.. L'amministrazione riasfalterà il tratto critico mantenendo strada bianca per criteri ambientali.. Manutenzione ordinaria programmata per correggere piccoli avvallamenti segnalati dai residenti.. Dopo l’alluvione del 2023, circa 250mila euro sono stati stanziati per mettere in sicurezza la strada di Monte Polo e ripristinare la viabilità definitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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