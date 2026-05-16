Monopattini sharing arrivano i targhini | Ridemovi adegua tutta la flotta entro lunedì
A partire dalla domenica del 17 maggio entra in vigore una nuova normativa nazionale che richiede l’apposizione di contrassegni identificativi, chiamati “targhini”, su tutti i monopattini elettrici in circolazione. Questa disposizione riguarda sia i monopattini privati sia quelli utilizzati nei servizi di sharing. Le aziende di sharing devono adeguare l’intera flotta entro il lunedì successivo, garantendo l’applicazione dei nuovi contrassegni su tutti i mezzi in uso.
partire da domenica 17 maggio entra in vigore la nuova normativa nazionale che introduce l’obbligo dei contrassegni identificativi, i cosiddetti “targhini”, per tutti i monopattini elettrici circolanti, sia privati sia utilizzati nei servizi di sharing.A Parma, Ridemovi — società che gestisce il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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