Monopattini da domani targa obbligatoria | ecco cosa si rischia

Da domani entra in vigore l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. La nuova norma prevede che tutti i veicoli di questo tipo siano dotati di una targa identificativa. La misura riguarda sia i monopattini già in circolazione sia quelli nuovi immessi sul mercato. La targa deve essere applicata in modo visibile e permanente sul veicolo. Chi non si adegua rischia sanzioni amministrative e il ritiro del mezzo.

Scatta domani l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. Il ‘targhino’ sarà obbligatorio per cittadini privati e società di sharing: andrà posizionato in modo visibile e permanente nell’alloggiamento sul parafango posteriore o, in assenza dello stesso, sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità. Il prezzo è stabilito in 8,66 euro, cifra cui vanno aggiunti l’imposta di bollo (16 euro) e i diritti di motorizzazione (10,20 euro). È inoltre possibile richiedere più contrassegni con un’unica istanza, pagando un solo bollo, mentre il prezzo di vendita e i diritti di motorizzazione vanno corrisposti per ciascun contrassegno acquistato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Monopattino: TARGA OBBLIGATORIA Ecco cosa nessuno dice !!

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