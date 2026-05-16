In Molise, una recente analisi mostra che circa un colloquio di lavoro su tre termina senza trovare candidati, evidenziando una carenza di forza lavoro in diverse aree. Alcuni settori produttivi sono a rischio di blocco totale a causa della mancanza di personale disponibile. La provincia di Isernia presenta i tassi di inattività più elevati rispetto ad altre zone della regione, con numeri che riflettono una difficoltà crescente nel reperire lavoratori qualificati per i posti disponibili.

? Punti chiave Quali settori produttivi rischiano il blocco totale per mancanza di lavoratori?. Perché la provincia di Isernia registra i tassi di inattività più alti?. Come influirà questo vuoto di competenze sul ricambio generazionale locale?. Quali profili professionali mancano per coprire le migliaia di posizioni aperte?.? In Breve Isernia registra il 34,1% di assunzioni mancate su 5.850 posizioni programmate.. Campobasso registra un tasso di inattività del 25% con 4.074 opportunità perse.. In Molise mancano 6.067 candidati su 22.150 ingressi attesi secondo dati Cgia.. Settori legno, costruzioni, metalmeccanico e servizi turistici subiscono il blocco delle selezioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, crisi di personale: 1 colloquio su 3 fallisce senza candidati

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