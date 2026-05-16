Mix velenoso così la guerra può mettere in ginocchio le imprese di trasporto
Da febbraio 2026, il conflitto nel Golfo ha causato ripercussioni significative sull’economia dell’Emilia-Romagna, con effetti diretti sulle attività di trasporto e produzione manifatturiera. La guerra ha provocato un aumento dei costi e problemi nelle catene di approvvigionamento, creando incertezza nel settore industriale e logistico. Le imprese del territorio stanno affrontando difficoltà crescenti, mentre si susseguono segnali di rallentamenti e blocchi nelle attività di trasporto e produzione.
Una vera e propria “gelata” sulla produzione manifatturiera e uno scenario pieno di incognite. Il conflitto nel Golfo, scoppiato a febbraio 2026, sta scaricando i suoi effetti direttamente sull'economia dell'Emilia-Romagna. A tracciare il quadro è l'Osservatorio PMI di Confartigianato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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