Mix velenoso così la guerra può mettere in ginocchio le imprese di trasporto

Da febbraio 2026, il conflitto nel Golfo ha causato ripercussioni significative sull’economia dell’Emilia-Romagna, con effetti diretti sulle attività di trasporto e produzione manifatturiera. La guerra ha provocato un aumento dei costi e problemi nelle catene di approvvigionamento, creando incertezza nel settore industriale e logistico. Le imprese del territorio stanno affrontando difficoltà crescenti, mentre si susseguono segnali di rallentamenti e blocchi nelle attività di trasporto e produzione.

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