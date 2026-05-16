Mistero a Galatone | un uomo gambizzato fuori da un circolo e poi soccorso da un amico

Nella serata di ieri, a Galatone, un uomo è stato ferito con un colpo di arma da fuoco mentre si trovava fuori da un circolo. L’uomo è stato soccorso da un amico, che ha chiamato i soccorsi. La vicenda ha attirato l’attenzione nel centro abitato, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e capire i motivi dietro l’incidente. La stessa giornata ha visto il ministro affermare che sul territorio non ci sono emergenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui