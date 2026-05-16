Mistero a Galatone | un uomo gambizzato fuori da un circolo e poi soccorso da un amico
Nella serata di ieri, a Galatone, un uomo è stato ferito con un colpo di arma da fuoco mentre si trovava fuori da un circolo. L’uomo è stato soccorso da un amico, che ha chiamato i soccorsi. La vicenda ha attirato l’attenzione nel centro abitato, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e capire i motivi dietro l’incidente. La stessa giornata ha visto il ministro affermare che sul territorio non ci sono emergenze.
GALATONE – Si sta cercando di fare chiarezza su una gambizzazione avvenuta nella serata di ieri, nel cuore di Galatone, nello stesso giorno in cui il ministro ha evidenziato l’assenza di emergenze sul territorio. Un 46 originario di Napoli ma residente nella cittadina salentina, noto alle forze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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