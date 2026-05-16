Milano tutti pazzi per il Royal Pop | spintoni e grida in corso Vittorio Emanuele
A Milano, in corso Vittorio Emanuele, si sono verificati momenti di tensione legati al lancio di un nuovo orologio da tasca, frutto della collaborazione tra due marchi noti. La folla presente ha spinto e gridato per ottenere un pezzo del prodotto, causando momenti di concitazione tra i partecipanti. La scena si è svolta davanti a negozi e punti vendita coinvolti, con alcune persone che hanno tentato di accaparrarsi gli orologi prima che finissero. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.
Momenti di tensione per accaparrarsi il nuovo orologio da tasca lanciato da Swatch e Audemars Piguet. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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