Milano tutti pazzi per il Royal Pop | spintoni e grida in corso Vittorio Emanuele

A Milano, in corso Vittorio Emanuele, si sono verificati momenti di tensione legati al lancio di un nuovo orologio da tasca, frutto della collaborazione tra due marchi noti. La folla presente ha spinto e gridato per ottenere un pezzo del prodotto, causando momenti di concitazione tra i partecipanti. La scena si è svolta davanti a negozi e punti vendita coinvolti, con alcune persone che hanno tentato di accaparrarsi gli orologi prima che finissero. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.

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