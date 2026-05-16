A Milano, durante un corteo, sono apparsi murales che raffigurano figure con caratteristiche simili a quelle di Hitler indossando una kefiah. Le immagini sono state scoperte in piazza XXIV Maggio e hanno suscitato reazioni di sorpresa e sdegno tra i partecipanti e gli spettatori. La presenza di queste opere si collega a tensioni e scontri verificatisi lo scorso aprile nella stessa area. L’identità dell’artista responsabile di queste immagini rimane ancora da chiarire.

? Domande chiave Chi è l'artista dietro le immagini di Hitler in piazza XXIV Maggio?. Come si collegano questi murales agli scontri avvenuti lo scorso aprile?. Perché la scelta di questi simboli mira a denunciare la propaganda?. Quali rischi comporta questa provocazione per la sicurezza delle manifestazioni?.? In Breve L'artista aleXsandro Palombo ha posizionato le opere in piazza XXIV Maggio e lungo le vie.. L'intervento segue gli scontri tra manifestanti e Brigata Ebraica avvenuti il 25 aprile.. L'opera include una fascia rossa con la scritta HATE sul braccio del dittatore.. Le autorità monitorano il rischio di nuovi scontri tra gruppi pro Palestina e ebraici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, murales shock al corteo: Hitler con la kefiah scuote la città

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