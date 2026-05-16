Milano Atm cerca personale per M4 e M5 | contratti a tempo indeterminato

L'azienda di trasporti pubblici di Milano ha aperto le selezioni per assumere personale destinato alle linee automatiche M4 e M5. Le posizioni sono offerte con contratti a tempo indeterminato. Per candidarsi, è richiesto il possesso di determinati requisiti minimi, anche se non sono stati specificati i dettagli. Il lavoro prevede operazioni sulle linee automatiche, ma non sono stati forniti ulteriori informazioni sul funzionamento delle attività o sulle modalità di svolgimento.

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? Punti chiave Quali sono i requisiti minimi per candidarsi a questo ruolo?. Come funzionerà il lavoro sulle linee automatiche M4 e M5?. Quanto sarà lo stipendio mensile netto per i nuovi assunti?. Chi sono le altre aziende che cercano personale in questo periodo?.? In Breve Retribuzione annua base di 29.500 euro con mensili netti fino a 1.700 euro.. Requisiti per candidati tra 21 e 45 anni con diploma e patente B.. Candidature tramite portale Lavorare in Atm per gestione linee M4 e M5.. Contesto di assunzioni nel settore con Primark e Facile.it in espansione..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Con il tasso di disoccupazione al 5,2%, l’assunzione di agenti per le linee automatiche di Milano risponde a un forte fabbisogno di manodopera qualificata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, Atm cerca personale per M4 e M5: contratti a tempo indeterminato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Atm Milano assume agenti di linea a tempo indeterminato, basta il diplomaAtm si appresta ad assumere nuovo personale per rinforzare la squadra operativa delle linee metropolitane M4 ed M5. Ferrovie dello Stato: contratti a tempo indeterminato per giuristi? Cosa scoprirai Chi può candidarsi per il ruolo di Junior Legal entro maggio 2026? Come cambieranno le mansioni legali con l'espansione di FS... Venerdì 15 maggio 2026, è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il personale di ATM, con possibili disagi per chi si sposta a Milano e nell’hinterland sicurauto.it/news/traffico-… #ScioperoMilano #ATM #DisagiTrasporti #Milano #TrasportiPubblici x.com Atm Milano assume agenti di linea a tempo indeterminato, basta il diplomaL’azienda di trasporti di Milano recluta personale addetto al supporto passeggeri e monitoraggio operatività delle metropolitane M4 ed M5 ... quifinanza.it Sciopero di Atm venerdì 15 maggio a Milano, fasce di garanzia e possibili disagiCobas ha indetto uno sciopero per i lavoratori di Atm a Milano nella giornata di venerdì 15 maggio dalle ore 8:45 alle ore 15:00 ... quifinanza.it