Milan Tare è gia out Furlani chi l’ha sentito? Cronaca di uno sprofondo rossonero

A Milanello si respira un’aria diversa rispetto a un tempo, con alcuni cambiamenti evidenti tra squadra, allenatore e dirigenza. La situazione attuale del club non si presenta positiva: il sogno dello scudetto conquistato nel maggio 2022 sembra ormai lontano e difficile da recuperare. La squadra attraversa un momento di difficoltà, mentre i rapporti tra le parti coinvolte sembrano essersi raffreddati. Tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi, consapevoli che la situazione richiede interventi urgenti.

Il momento che si sta vivendo dalle parti di Milanello non è dei migliori. La squadra, l’allenatore, i dirigenti ed i tifosi non sono più una cosa sola: lo Scudetto del Maggio 2022 è ormai soltanto una lontanissima chimera, che non sembra far parte della storia recente del Club. Tare è gia out! D’Amico il prossimo DS?. La dirigenza rossonera in questo periodo è sotto la lente d’ingrandimento di Gerry Cardinale: il proprietario americano ha palesato il suo malessere ai colleghi della Gazzetta dello Sport ammettendo: “ Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. 🔗 Leggi su Milanzone.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN: È PARTITA LA PROTESTA CONTRO FURLANI | Radio Rossonera Talk

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sprofondo Milan, sprofondo Allegri: cronaca di un disastro

Leggi anche: Milan Atalanta 2-3: sprofondo rossonero. Allegri superato dalla Juventus

Cardinale non ha detto niente su Allegri anzi ha detto che con Allegri ha già parlato, non mischiate le notizie con quello che ha detto Cardinale perché ad oggi le notizie dicono che anche Furlani è a rischio, quindi quello che dici non ha senso, come sempre. x.com

Via Tare, c’è D’Amico: il Milan sterza. E se non arriva la Champions…MILANO - In attesa di scoprire se il Milan nella prossima stagione giocherà la Champions League e se Max Allegri resterà al timone del Diavolo o andrà via (occhio al corteggiamento di Malagò per la Na ... tuttosport.com

Milan, quel diavolo che non veste più Prada. Cardinale apre il processo: Tare ha le valigie in mano. Gli scenariIl patron rossonero considera un fallimento l’eventuale mancata Champions. Dopo il vertice di Londra, tutte le posizioni sono in bilico ... affaritaliani.it