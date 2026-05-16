Milan rivoluzione in società? Briatore starebbe pensando ad un ingresso in prima persona Le ultime
A Milano si fanno avanti alcune ipotesi di cambiamento nel settore societario. Secondo alcune fonti, una figura nota nel mondo imprenditoriale e dello spettacolo avrebbe in programma di entrare direttamente nella gestione di una società sportiva. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un possibile reintegro di un dirigente già presente in passato. Le discussioni continuano senza che siano stati resi pubblici dettagli o piani concreti.
di Francesco Spagnolo Milan, possibili novità in arrivo. Briatore starebbe ragionando sulla possibilità di entrare in società in prima persona e riportare Galliani. Un vero e proprio terremoto societario potrebbe presto scuotere il panorama del calcio italiano, portando a una rivoluzione totale ai vertici del club rossonero. Le ultime indiscrezioni di mercato, lanciate da Cronache di Spogliatoio, descrivono uno scenario a dir poco clamoroso: Flavio Briatore starebbe valutando con estrema attenzione un ingresso in prima persona nel Milan. L’imprenditore piemontese, oggi figura centrale nel mondiale di Formula 1 grazie al suo incarico di Executive Advisor per Alpine, sembra intenzionato a misurarsi con una nuova ed esaltante sfida sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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