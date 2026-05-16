Milan rivoluzione in società? Briatore starebbe pensando ad un ingresso in prima persona Le ultime

A Milano si fanno avanti alcune ipotesi di cambiamento nel settore societario. Secondo alcune fonti, una figura nota nel mondo imprenditoriale e dello spettacolo avrebbe in programma di entrare direttamente nella gestione di una società sportiva. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un possibile reintegro di un dirigente già presente in passato. Le discussioni continuano senza che siano stati resi pubblici dettagli o piani concreti.

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