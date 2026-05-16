Milan punto Cardinale

Gerry Cardinale ha rilasciato un’intervista che sembra più un intervento sul palco di un summit dedicato a management e finanza. La sua presenza e il modo in cui si esprime richiamano le occasioni in cui si discute di strategie e investimenti a livello internazionale. La conversazione si è concentrata su temi legati all’economia e alle attività di investimento, senza entrare in dettagli specifici o nominativi. L’intervista si è svolta in un contesto pubblico, con l’obiettivo di condividere idee e progetti.

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Gerry Cardinale rilascia un’intervista come se fosse un intervento sul palco in uno di quei summit di management e finanza che è solito frequentare. Non c’è un vero contraddittorio, c’è lui che si loda e chissà se s’imbroderà. Intanto si rivela per ciò che è: un uomo che pensa di avere la verità in tasca non solo sul Milan, ma anche sul calcio italiano. E allora verrebbe da domandargli come mai, pur avendo la verità in tasca, il Milan è peggiorato da quando è sotto la sua gestione: la lotta scudetto è un miraggio, la Champions è a rischio (servono 6 punti per essere sicuri tra il Genoa, domani alle 12, e il Cagliari) e un nuovo anno zero è all’orizzonte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, punto Cardinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Flash - Allegri messo al centro di tutto da Cardinale Sullo stesso argomento Terremoto Milan, Furlani e Tare rischiano l’addio: incontro a Londra con Cardinale. Il puntoNotizie sempre più importanti sul futuro del Milan: si continua a parlare di possibili rivoluzioni al termine della stagione, con in bilico tutti. Letizia: “Tifosi del Milan, non cantante «Cardinale devi vendere», provate con «Cardinale devi comprare»”Nelle ultime settimane, il nome di Cardinale è comparso sui giornali più spesso del solito. Il punto fondamentale toccato da #Cardinale inserisce il metodo di spesa che dovrà essere ripensato. Negli ultimi 4 anni il #Milan ha fatto 43 operazioni in entrata e - 188 mln di differenziale entrate uscite. Il mio editoriale su @MChannel1899 x.com La situazione del Milan: Gerry Cardinale farà il punto alla fine della stagione, ma la persona più a rischio rimane Igli Tare, che potrebbe andarsene a giugno. Anche il futuro di Allegri è appeso a un filo; in questo caso, una decisione deve ancora essere presa reddit Milan, quel diavolo che non veste più Prada. Cardinale apre il processo: Tare ha le valigie in mano. Gli scenariIl patron rossonero considera un fallimento l’eventuale mancata Champions. Dopo il vertice di Londra, tutte le posizioni sono in bilico ... affaritaliani.it Cardinale caccia via tutti: Un fallimento, intervista a Corriere e GazzettaLe dichiarazioni del proprietario del Milan, numero uno di RedBird, che prova a tranquillizzare i tifosi: ecco le sue parole ... milanlive.it