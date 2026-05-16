Il Milan sta attraversando un momento difficile in campionato, con una sola vittoria nelle ultime sei partite, e si trova a rischio di non qualificarsi per la Champions League. Il proprietario del club ha convocato a Londra i membri della dirigenza, incluso il giocatore Zlatan Ibrahimovic, per discutere delle strategie da adottare in vista della stagione prossima. La riunione si svolge in un contesto di grande attenzione sulla possibilità di evitare conseguenze negative legate alla mancata qualificazione europea.

Dopo il crollo del Milan in campionato (una vittoria nelle ultime sei partite) e il rischio della qualificazione in Champions, Gerry Cardinale ha deciso di riunire a Londra la dirigenza rossonera, tra cui anche Zlatan Ibrahimovic, per qualche riflessione in vista del futuro. Cardinale è pronto a bocciare tutti in caso di mancata qualificazione in Champions e di rinnovare l’assetto societario; a rischio, ovviamente, c’è anche il tecnico Max Allegri. Cardinale chiama il Milan a rapporto, Allegri verso l’esonero senza la Champions. Franco Ordine scrive su Il Giornale: Allegri è l’unico citato più volte raccontando di colloqui recenti come se volesse riaffermare la sua centralità a Milanello, pur riconoscendo lo sgomento per l’improvviso crollo verticale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan, Cardinale boccerà tutti se non arriva la qualificazione in Champions

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