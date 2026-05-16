Milan Allegri | Bezhani nuovo DS? Abbiamo già Tare ma quella risata suggerisce altro…
Durante la conferenza stampa, l'allenatore ha affermato di non conoscere Bezhani e di avere già un direttore sportivo in carica, riferendosi a Tare. Tuttavia, una risata scattata in risposta a una domanda ha alimentato alcune interpretazioni tra i presenti. La dichiarazione è arrivata nel momento in cui si discuteva del possibile arrivo di un nuovo dirigente, ma Allegri ha mantenuto un tono deciso, senza approfondire ulteriori dettagli. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a cambiamenti nello staff dirigenziale.
Non solo Tony D'Amico, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe un altro candidato per la direzione sportiva del Milan. Con l'addio di Igli Tare ormai a un passo, Cardinale è alla ricerca di un nuovo DS a cui affidare le chiavi del club. Tra i nomi circolati nelle ultime ore, c'è anche quello di Viktor Bezhani, attuale direttore sportivo del Tolosa. Il legame tra il Diavolo e il club francese è rafforzato dalla presenza della stessa proprietà: RedBird. Massimiliano Allegri ha commentato questa indiscrezione nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, le parole del tecnico rossonero. "Non conosco nessun nuovo Bezhani (ride, n. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Allegri: Conosco Viktor Bezhani? No. Anche perché abbiamo Tare come nostro direttore sportivo. Ha fatto un buon lavoro. È una persona seria e molto competente professionalmente. Tutti questi attacchi rivolti a lui… Quando la stagione finirà, la responsabilit reddit
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