Milan Allegri | Bezhani nuovo DS? Abbiamo già Tare ma quella risata suggerisce altro…

Durante la conferenza stampa, l'allenatore ha affermato di non conoscere Bezhani e di avere già un direttore sportivo in carica, riferendosi a Tare. Tuttavia, una risata scattata in risposta a una domanda ha alimentato alcune interpretazioni tra i presenti. La dichiarazione è arrivata nel momento in cui si discuteva del possibile arrivo di un nuovo dirigente, ma Allegri ha mantenuto un tono deciso, senza approfondire ulteriori dettagli. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a cambiamenti nello staff dirigenziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui