migranti neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco a lampedusa

Una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. La procura di Agrigento ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso della bambina, arrivata in Italia insieme ad altri migranti. La piccola aveva poche settimane di vita e si trovava tra le persone che hanno raggiunto l’isola in cerca di salvezza. L’indagine mira a verificare eventuali responsabilità e le condizioni in cui si sono svolti i fatti.

Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della Guardia di finanza, su molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori. La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta: è stata disposta l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo uno sbarco: a bordo 55 migranti

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