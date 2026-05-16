Migranti nenonata morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa

La Procura di Agrigento ha avviato un’indagine sul decesso di una bambina, avvenuto dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola, di pochi mesi, è morta per ipotermia poco dopo essere arrivata in Italia. La neonata era tra le persone che avevano raggiunto le coste italiane a bordo di un’imbarcazione. Le autorità stanno verificando le circostanze del tragico evento e stanno ascoltando testimoni e soccorritori coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione sull’emergenza migranti nel Mediterraneo.

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Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della Guardia di finanza, su molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori. La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta: è stata disposta l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Migranti, nenonata morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Migranti: neonata morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a LampedusaLAMPEDUSA – Era appena nata: è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Migranti, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa(Adnkronos) – Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco dlvr.it/TSZ367 x.com Migranti: neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco reddit Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo uno sbarco: a bordo 55 migrantiUna neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia ... ilgazzettino.it Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarcoLa neonata è sbarcata a Lampedusa insieme ad un gruppo di migranti questa mattina alle 4,30 dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. Apparsa subito in condizioni cr ... tg24.sky.it