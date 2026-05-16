Migranti Lampedusa neonata morta per ipotermia dopo sbarco | aperta inchiesta

Alle 4:30 di questa mattina, un gruppo di migranti è sbarcato sull’isola. Tra loro, una neonata è risultata essere in condizioni di ipotermia poco dopo l’arrivo. La piccola è stata soccorsa dai soccorritori presenti sul posto, ma le sue condizioni si sono aggravate e si è resa necessaria un’ambulanza. È stata aperta un’inchiesta per fare chiarezza sulle circostanze dello sbarco e sulle cause della morte della neonata. La procura ha disposto accertamenti e l’autopsia sulla piccola.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un’altra vita portata via dal mare.Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco di alcuni migranti a Lampedusa, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4:30 sono approdate sul molo Favarolo 55 persone, originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Gambia, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro erano presenti anchesette donne e sei minori. La più piccola tra loro non ce l’ha fatta. I migranti sono stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della Guardia di Finanza.Subito dopo lo sbarco la neonata è risultata essere in condizioni critiche. Per questo, insieme alla mamma, era stata trasferita al Poliambulatorio. Purtroppo i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto probabilmente per ipotermia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Migranti Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo sbarco: aperta inchiesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Migranti, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa(Adnkronos) – Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. Migranti: neonata morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a LampedusaLAMPEDUSA – Era appena nata: è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Migranti, neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco dlvr.it/TSZ367 x.com Migranti: neonata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco reddit La stavano portando in ospedale: Migranti: neonata morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a LampedusaEra appena nata: è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento verso il Poliambulatorio ... firenzepost.it Neonata morta per ipotermia a Lampedusa. Ennesimo tragico sbarco di migranti sull’isolaLa piccola si trovava su un barcone approdato al molo Favarolo con a bordo 55 persone di sette donne e sei minori ... quotidiano.net