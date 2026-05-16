Il prossimo 19 maggio, l’attore e regista Michele Placido compirà 80 anni. In un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, condividendo anche alcuni ricordi personali. Tra i temi affrontati ci sono anche le sue opinioni sulla politica attuale e alcuni incontri con figure pubbliche, inclusa una discussione sfiorata con una leader di partito. Le sue parole offrono uno spaccato della sua vita senza entrare in giudizi o interpretazioni.

Il prossimo 19 maggio Michele Placido compirà 80 anni e in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato i momenti più importanti della sua vita a livello professionale, personale e politico. Nato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, nel 1946, Placido ha vissuto un’infanzia segnata dalla povertà e dalla forte spiritualità. Oggi Placido si dichiara elettore socialista, ma adolescente, nella sua Puglia, era di destra, poi, dopo il suo trasferimento a Roma, dove per qualche tempo ha fatto il poliziotto, prima di approdare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, diventò di sinistra. Sulla premier Giorgia Meloni ha idee... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Michele Placido tra politica e ricordi: cosa ha detto su Meloni, Schlein e quella lite sfiorata

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Michele Placido racconta l’infanzia in collegio e la fine del rapporto con Federica Vincenti dopo anni insieme. L’attore ripercorre fede, carriera, famiglia e politica, tra ricordi personali e giudizi senza filtri. #MichelePlacido ift.tt/CrzdRu3 x.com

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