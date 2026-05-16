Una richiesta congiunta è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo alla metrotranvia Milano–Seregno. La comunicazione rappresenta una nuova fase nella vicenda legata a questo progetto di trasporto. La vicenda coinvolge diverse parti interessate e si inserisce in un percorso che prosegue da tempo. La richiesta mira a ottenere un intervento da parte del ministro competente, senza specificare ulteriori dettagli sulla natura dell’intervento stesso.

La richiesta congiunta inviata al ministero delle Infrastrutture e Trasporti segna un nuovo passaggio nella complessa vicenda della metrotranvia Milano–Seregno. Città Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza chiedono un incontro urgente al ministro Matteo Salvini: senza un suo intervento la metrotranvia rischia di trasformarsi in un’opera incompiuta. L’audizione che si è svolta giovedì in Regione non ha offerto spiragli per poter immaginare la conclusione dell’intervento. Il tracciato, circa 15 chilometri immersi in un’area densamente urbanizzata, rappresenta un collegamento essenziale per oltre 180mila residenti e per migliaia di lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metrotranvia: "Salvini intervenga"

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