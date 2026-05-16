Meteo | Previsioni per domenica 17 maggio

Per domenica 17 maggio, le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni o con pochi addensamenti di nuvole. Durante la giornata, le nuvole aumenteranno gradualmente, portando a una copertura più diffusa in serata. Non sono previste precipitazioni di alcun tipo, quindi il tempo rimarrà stabile e asciutto per tutta la giornata. Le temperature rimarranno in linea con i valori stagionali, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2302m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Meteo | Previsioni per domenica 10 maggio 2026

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