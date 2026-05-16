Meteo le previsioni in Campania per sabato 16 maggio 2026
Le previsioni meteo in Campania per sabato 16 maggio 2026 indicano condizioni di tempo variabile. Durante la giornata, si prevedono spostamenti di nuvole e possibili piogge in alcune zone della regione. Le temperature massime si aggirano intorno ai valori tipici di questo periodo dell’anno, mentre i venti soffiano principalmente da nord. La situazione meteorologica è soggetta a cambiamenti nel corso delle ore, con una possibile intensificazione delle precipitazioni nelle aree più interne.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 16 maggio maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2177m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, sono previsti 8mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Sabato 09 maggio 2026
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