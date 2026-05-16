Messina SP 45 riaperta | via il divieto per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate
A Messina, la strada SP 45 è stata riaperta e il divieto per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate è stato rimosso. Con questa modifica, il traffico sulla strada sarà regolato in modo diverso rispetto al passato. La nuova disposizione prevede l'introduzione di un sistema a senso unico, che cambierà le modalità di circolazione per i veicoli pesanti. Le nuove regole stabiliscono che i mezzi più pesanti potranno transitare senza restrizioni, alterando la gestione del traffico sulla strada.
? Punti chiave Come cambierà il traffico con il nuovo sistema a senso unico?. Quali sono le nuove regole per i mezzi pesanti sulla SP 45?. Perché è stato necessario installare un impianto semaforico nel tratto?. Come influirà la riapertura sulla velocità dei mezzi di emergenza?.? In Breve Tratto interessato tra Massa S. Nicola e Quattro Masse ora percorribile.. Nuova gestione del traffico tramite impianto semaforico e senso unico alternato.. Ripristino garantisce piena funzionalità ai mezzi di emergenza nel territorio.. Intervento tecnico risolve il cedimento della carreggiata nella zona di Massa S. Nicola.. La strada provinciale 45 tra Massa S. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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