Messina SP 45 riaperta | via il divieto per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate

A Messina, la strada SP 45 è stata riaperta e il divieto per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate è stato rimosso. Con questa modifica, il traffico sulla strada sarà regolato in modo diverso rispetto al passato. La nuova disposizione prevede l'introduzione di un sistema a senso unico, che cambierà le modalità di circolazione per i veicoli pesanti. Le nuove regole stabiliscono che i mezzi più pesanti potranno transitare senza restrizioni, alterando la gestione del traffico sulla strada.

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