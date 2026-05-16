Messaggio a Vance in caso di morte Cosa c' è dietro alla lettera segreta di Trump

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista, Sebastian Gorka, vice assistente di Donald Trump, ha rivelato l’esistenza di una lettera segreta indirizzata a Vance in caso di morte. La comunicazione sarebbe stata scritta da Trump, ma gli dettagli sul contenuto e il motivo di questa missiva non sono stati resi noti pubblicamente. La rivelazione si inserisce nel contesto delle indagini e delle inchieste legate all’ex presidente e alle sue attività. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati forniti ulteriori chiarimenti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il vice assistente di Donald Trump, Sebastian Gorkha, ha rivelato nel corso di un’intervista a Pod Force One, il podcast del New York Post, che in un cassetto della Resolute desk, la scrivania dello Studio Ovale, c’è una lettera scritta dal tycoon e indirizzata al vicepresidente JD Vance con istruzioni precise “nel caso succedesse qualcosa” al leader degli Stati Uniti. “Abbiamo dei protocolli, credetemi. Non posso parlarne ma abbiamo dei protocolli”, ha detto Gorkha, funzionario antiterrorismo dell’amministrazione repubblicana che, ricorda il Washington Post, ha incentrato gran parte della sua carriera sulla lotta all’estremismo islamico e all’immiigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

messaggio a vance in caso di morte cosa c 232 dietro alla lettera segreta di trump
© Ilgiornale.it - "Messaggio a Vance in caso di morte”. Cosa c'è dietro alla lettera segreta di Trump
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She waited 7 years for a proposal, only to learn she was a stand-in. After she left, he lost it.

Video She waited 7 years for a proposal, only to learn she was a stand-in. After she left, he lost it.

Sullo stesso argomento

“È ora di dire addio”: una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey EpsteinNuovi colpi di scena nel caso di Jeffrey Epstein, il facoltoso finanziere-pedofilo americano trovato morto nella sua cella nel carcere di Manhattan...

Leggi anche: Studio Ovale, il messaggio segreto di Trump per Vance: “Ecco il piano se qualcosa va storto”

messaggio a vance inMessaggio a Vance in caso di morte. Cosa c'è dietro alla lettera segreta di TrumpSebastian Gorkha rivela l’esistenza di istruzioni per la successione in caso di attentato. Il tema torna dopo le minacce contro il presidente Usa ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web