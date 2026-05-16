Messaggio a Vance in caso di morte Cosa c' è dietro alla lettera segreta di Trump
Durante un’intervista, Sebastian Gorka, vice assistente di Donald Trump, ha rivelato l’esistenza di una lettera segreta indirizzata a Vance in caso di morte. La comunicazione sarebbe stata scritta da Trump, ma gli dettagli sul contenuto e il motivo di questa missiva non sono stati resi noti pubblicamente. La rivelazione si inserisce nel contesto delle indagini e delle inchieste legate all’ex presidente e alle sue attività. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati forniti ulteriori chiarimenti ufficiali.
Il vice assistente di Donald Trump, Sebastian Gorkha, ha rivelato nel corso di un’intervista a Pod Force One, il podcast del New York Post, che in un cassetto della Resolute desk, la scrivania dello Studio Ovale, c’è una lettera scritta dal tycoon e indirizzata al vicepresidente JD Vance con istruzioni precise “nel caso succedesse qualcosa” al leader degli Stati Uniti. “Abbiamo dei protocolli, credetemi. Non posso parlarne ma abbiamo dei protocolli”, ha detto Gorkha, funzionario antiterrorismo dell’amministrazione repubblicana che, ricorda il Washington Post, ha incentrato gran parte della sua carriera sulla lotta all’estremismo islamico e all’immiigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
She waited 7 years for a proposal, only to learn she was a stand-in. After she left, he lost it.
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