Messaggio a Vance in caso di morte Cosa c' è dietro alla lettera segreta di Trump

Durante un’intervista, Sebastian Gorka, vice assistente di Donald Trump, ha rivelato l’esistenza di una lettera segreta indirizzata a Vance in caso di morte. La comunicazione sarebbe stata scritta da Trump, ma gli dettagli sul contenuto e il motivo di questa missiva non sono stati resi noti pubblicamente. La rivelazione si inserisce nel contesto delle indagini e delle inchieste legate all’ex presidente e alle sue attività. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati forniti ulteriori chiarimenti ufficiali.

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