Mense scolastiche consultazione Anac sul prezzo di riferimento del pranzo | contributi entro il 15 giugno

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto una consultazione pubblica online riguardante il prezzo di riferimento del servizio di ristorazione scolastica per i pranzi nelle scuole primarie italiane. La procedura è aperta a tutti i soggetti interessati e i contributi devono essere inviati entro il 15 giugno. La consultazione riguarda la definizione di un parametro di riferimento per il costo del servizio di mensa nelle scuole elementari.

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