Mense scolastiche consultazione Anac sul prezzo di riferimento del pranzo | contributi entro il 15 giugno

Da orizzontescuola.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto una consultazione pubblica online riguardante il prezzo di riferimento del servizio di ristorazione scolastica per i pranzi nelle scuole primarie italiane. La procedura è aperta a tutti i soggetti interessati e i contributi devono essere inviati entro il 15 giugno. La consultazione riguarda la definizione di un parametro di riferimento per il costo del servizio di mensa nelle scuole elementari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato la consultazione pubblica online sulla determinazione del prezzo di riferimento del servizio di ristorazione scolastica per il pranzo nelle scuole primarie italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Mense scolastiche, i volontari di Aic ospiti del Comune per un incontro dedicato al senza glutine“Questo specifico incontro - spiega una nota - dedicato al tema dell’alimentazione senza glutine aveva l’obiettivo di mostrare la preparazione di...

Mense scolastiche, piovono riconoscimenti per il Comune di AnconaANCONA – Il Comune di Ancona è stato premiato ieri a Roma con una menzione speciale per il progetto "Green Food Week", nell'ambito dell'assemblea...

mense scolastiche consultazione anacMense, si attende il bando. Il Comune: Arriverà a breveDopo i rilievi di Anac, non ancora pubblicata la gara per la refezione scolastica. Ribò ha un budget di quasi 60 milioni di euro, il contratto vale fino al 2029 . ilrestodelcarlino.it

Mense scolastiche, dopo lo stop dell’Anac il Comune di Bologna ci riprova con un nuovo bandoCon le mense scolastiche Palazzo d’Accursio ci riprova, con l’obiettivo (e la speranza) di individuare un nuovo gestore in vista del nuovo anno scolastico. Dopo la gara d’appalto andata deserta e ... corrieredibologna.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web