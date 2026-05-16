Mense scolastiche consultazione Anac sul prezzo di riferimento del pranzo | contributi entro il 15 giugno
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto una consultazione pubblica online riguardante il prezzo di riferimento del servizio di ristorazione scolastica per i pranzi nelle scuole primarie italiane. La procedura è aperta a tutti i soggetti interessati e i contributi devono essere inviati entro il 15 giugno. La consultazione riguarda la definizione di un parametro di riferimento per il costo del servizio di mensa nelle scuole elementari.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato la consultazione pubblica online sulla determinazione del prezzo di riferimento del servizio di ristorazione scolastica per il pranzo nelle scuole primarie italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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