Il governo italiano sta affrontando diverse questioni in questa fase, tra cui una sfida energetica e migratoria in collaborazione con il Qatar. Si discute su come utilizzare i fondi destinati alla difesa per coprire le spese delle bollette e sui motivi per cui i 3,7 miliardi di euro destinati alle famiglie risultano ancora bloccati. La visita in Grecia si inserisce in un quadro di incontri e negoziati per affrontare queste tematiche.

? Punti chiave Come potrà Meloni usare i fondi della difesa per le bollette?. Perché i 3,7 miliardi per le famiglie sono ancora bloccati?. Quale ruolo giocherà il Qatar nel risolvere la crisi energetica?. Chi deciderà se le risorse europee serviranno a calmare l'inflazione?.? In Breve Meloni incontrerà Nawrocki in Polonia lunedì e Modi in India mercoledì.. Tentativo di usare 3,7 miliardi della clausola difesa per il caro energia.. Incontri migratori previsti con Mitsotakis, Abela e Christodoulidis tra Grecia e Cipro.. Lagarde e Georgieva partecipano all'Europe Gulf Forum nel Peloponneso..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni in Grecia: sfida energetica e migratoria con il Qatar

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