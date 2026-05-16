Mellusi bloccato | un albero cade in campo il centro è chiuso

Un albero è crollato in un campo sportivo, provocando la chiusura temporanea del centro. La caduta ha reso inagibile l’area, costringendo le squadre a modificare le proprie programmazioni di allenamento. Sul fronte delle riparazioni, non sono ancora stati definiti i soggetti responsabili per il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del terreno. La situazione ha generato disagi tra gli sportivi che si allenavano regolarmente nel luogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influirà il crollo sulla programmazione degli allenamenti delle squadre?. Chi dovrà finanziare i lavori di messa in sicurezza del terreno?. Quando potranno i tecnici autorizzare la riapertura del centro sportivo?. Quali altri rischi strutturali hanno spinto alla chiusura immediata?.? In Breve Responsabilità della messa in sicurezza affidata al Comune di Benevento.. Sospensione totale allenamenti e impegni agonistici per le società locali.. Verifiche tecniche necessarie sulla stabilità del terreno e alberi limitrofi.. Interventi di ripristino coordinati tra direzione del centro e autorità comunali.. Un albero è crollato all’interno del rettangolo di gioco del Centro Sportivo Mellusi, costringendo le autorità a disporre la chiusura immediata della struttura sportiva di Benevento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mellusi bloccato: un albero cade in campo, il centro è chiuso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Albero crolla all’interno del rettangolo di gioco, chiusura temporanea del Campo ‘Mellusi’Tempo di lettura: < 1 minutoDanni da maltempo anche alla struttura Mellusi con un albero che è crollato nel rettangolo di gioco, all’altezza della... Cade un albero in via Degli Etruschi, caos traffico: tratto di strada chiusoUn pomeriggio da incubo per gli automobilisti salernitani, alle prese con pesanti rallentamenti nella zona nord della città.