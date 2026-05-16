Mediaset ha risposto alla denuncia presentata da Barbara D’Urso, dichiarando che le sue richieste non hanno fondamento. L’azienda ha specificato che le affermazioni fatte dall’ex conduttrice non trovano riscontro nei fatti e che non ci sono elementi per sostenere le sue accuse. La questione riguarda aspetti contrattuali e lavorativi, sui quali Mediaset ha diffuso una nota ufficiale ribadendo la propria posizione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Mediaset ha reagito con fermezza alla denuncia di Barbara D’Urso, affermando che le sue pretese sono del tutto infondate. L’azienda, attraverso il suo legale Andrea Di Porto, ha dichiarato di essere fiduciosa riguardo all’esito della controversia legale. La conduttrice ha lavorato con Mediaset fino a tre anni fa e ora avanza richieste risarcitorie che l’azienda respinge con decisione. Barbara D’Urso denuncia Mediaset: la verità sulla sua cacciata Le parole del legale di Mediaset. Andrea Di Porto ha sottolineato che l’azione legale di D’Urso contiene una ricostruzione dei fatti che non corrisponde alla realtà. Secondo il legale, l’azienda ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Mediaset risponde a Barbara D’Urso: le sue pretese sono infondate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Barbara d'Urso risponde a Mediaset la verità sulla sua carriera

Sullo stesso argomento

MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e...

LEGALI MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e...

La Fascino Pgt di Maria De Filippi risponde a Barbara d'Urso #Mediaset x.com

Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: Diritti non pagati e ingerenze. L’azienda: Pretese infondate reddit

Barbara d’Urso rompe il silenzio su Mediaset, De Filippi e ToffaninPerché Barbara d’Urso ha citato Mediaset, De Filippi e Toffanin A tre anni dall’ultima apparizione su Canale 5, la conduttrice Barbara d’Urso ha avvia ... assodigitale.it

Barbara D’Urso: Via da Mediaset per una vendetta personale, ho le prove. Le rivelazioni chocLa conduttrice che ha fatto causa al Biscione: Ho guadagnato oltre 35 mln di euro in 16 anni? Loro molto di più ... affaritaliani.it