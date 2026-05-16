Recentemente, alcuni media palestinesi hanno diffuso notizie su presunti roditori geneticamente modificati a Gaza, sollevando domande sulla veridicità di queste affermazioni. In parallelo, sono emerse accuse riguardo a possibili manipolazioni delle notizie ufficiali palestinesi, con tesi antisemite che vengono messe sotto osservazione. Queste dinamiche attirano l’attenzione sui metodi utilizzati per comunicare determinati messaggi e sulle informazioni che circolano nel contesto della regione.

? Punti chiave Cosa nasconde la teoria dei roditori geneticamente modificati a Gaza?. Come fanno i media ufficiali palestinesi a manipolare i fatti?. Chi sono i responsabili della diffusione di queste notizie false?. Perché la propaganda mediatica influenza la percezione globale del conflitto?.? In Breve Il 20% degli articoli di Al-Hayat Al-Jadida tra 2022 e 2025 conteneva discorsi antisemiti.. L'agenzia WAFA ha pubblicato nel luglio 2025 testi con il 99% di visione negativa.. Il 75% dei commenti su Ramallah News riguardava l'attacco di Bondi Beach del 14 dicembre 2025.. Il giornalista Gabriele Eschenazi ha smentito l'attacco di 465 coloni a Gerusalemme nel novembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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