Maxi-progetto asili Ecco come saranno
Un maxi-progetto dedicato agli asili è stato annunciato con dettagli sui lavori di riqualificazione e ricostruzione di due strutture. La scuola di via Trieste subirà una ristrutturazione completa, mentre quella di via Gramsci sarà demolita e ricostruita da zero. Il nuovo edificio di via Gramsci sarà progettato come un centro per bambini da zero a sei anni, integrando funzioni di materna e nido, con caratteristiche architettoniche e tecnologiche moderne.
La materna di via Trieste da riqualificare integralmente, quella di via Gramsci da abbattere e ricostruire totalmente trasformata: il nuovo edificio diventerà un polo 0-6 anni, con materna e nido, all’avanguardia dal punto di vista architettonico e tecnologico. La nuova colossale "operazione scuole", che prenderà il via entro l’anno e vede come partner del Comune il gestore dei servizi energetici Ates, è stata presentata l’altro giorno dalla sindaca Elisa Balconi. Un investimento importante, dall’importo ancora non ufficializzato, che segue a ruota il maxi-cantiere, già aperto, per la ristrutturazione della primaria di piazza Unità d’Italia, finanziato con fondi Nokia per oltre due milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Progetto PUPOLE di Francesca Montaldi
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