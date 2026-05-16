Maxi-progetto asili Ecco come saranno

Un maxi-progetto dedicato agli asili è stato annunciato con dettagli sui lavori di riqualificazione e ricostruzione di due strutture. La scuola di via Trieste subirà una ristrutturazione completa, mentre quella di via Gramsci sarà demolita e ricostruita da zero. Il nuovo edificio di via Gramsci sarà progettato come un centro per bambini da zero a sei anni, integrando funzioni di materna e nido, con caratteristiche architettoniche e tecnologiche moderne.

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