Maxi-progetto asili Ecco come saranno

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi-progetto dedicato agli asili è stato annunciato con dettagli sui lavori di riqualificazione e ricostruzione di due strutture. La scuola di via Trieste subirà una ristrutturazione completa, mentre quella di via Gramsci sarà demolita e ricostruita da zero. Il nuovo edificio di via Gramsci sarà progettato come un centro per bambini da zero a sei anni, integrando funzioni di materna e nido, con caratteristiche architettoniche e tecnologiche moderne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La materna di via Trieste da riqualificare integralmente, quella di via Gramsci da abbattere e ricostruire totalmente trasformata: il nuovo edificio diventerà un polo 0-6 anni, con materna e nido, all’avanguardia dal punto di vista architettonico e tecnologico. La nuova colossale "operazione scuole", che prenderà il via entro l’anno e vede come partner del Comune il gestore dei servizi energetici Ates, è stata presentata l’altro giorno dalla sindaca Elisa Balconi. Un investimento importante, dall’importo ancora non ufficializzato, che segue a ruota il maxi-cantiere, già aperto, per la ristrutturazione della primaria di piazza Unità d’Italia, finanziato con fondi Nokia per oltre due milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

maxi progetto asili ecco come saranno
© Ilgiorno.it - Maxi-progetto asili. Ecco come saranno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Progetto PUPOLE di Francesca Montaldi

Video Progetto PUPOLE di Francesca Montaldi

Sullo stesso argomento

Maxi lavori sull’autostrada dell’acqua: Firenze si prepara a tre giorni di disagi. Ecco dove saranno le autobottiFirenze, 13 maggio 2026 – Dalla tarda serata di venerdì 15 maggio, fino alla giornata di domenica 17, Firenze e parte dell’area metropolitana...

Leggi anche: Costellazioni, i richiedenti asili saranno spostati. Lavori interi di riqualificazione

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web