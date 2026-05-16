Dopo mesi di distanza e tensioni, Mattia Zenzola e Christian Stefanelli, entrambi ex allievi del programma televisivo Amici, hanno deciso di mettere fine alla loro separazione. La riconciliazione è avvenuta in modo pubblico, senza ulteriori commenti o spiegazioni da parte dei due. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan e i follower, che avevano seguito con attenzione la loro crisi. La loro riconciliazione è stata confermata da alcune immagini condivise sui social network.

Mattia Zenzola e Christian Stefanelli, ex allievi del talent Amici, hanno finalmente fatto pace dopo un lungo periodo di freddezza. I due ballerini, che avevano condiviso momenti intensi durante la loro partecipazione al programma, hanno sorpreso i fan con una reunion pubblicata sui social. Le immagini mostrano un legame ritrovato e un’amicizia che sembra essere più forte che mai. Il legame tra Mattia e Christian si rafforza. Gli ospiti di Verissimo del 16 e del 17 maggio La loro amicizia era iniziata durante la 21esima edizione di Amici, ma dopo alcuni mesi di tensioni, i due hanno finalmente trovato un modo per riconciliarsi. Recentemente, Christian ha condiviso un video su Instagram che ha mostrato Mattia, sorprendendo i fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Mattia Zenzola e Christian Stefanelli fanno pace dopo mesi di freddezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Caino, provocò un incidente mortale sotto effetto di droga: Christian Fregoni condannato a 5 anni e 4 mesiBrescia, 24 marzo 2026 – Il gup del tribunale di Brescia ha condannato (in primo grado) a 5 anni e 4 mesi Christian Fregoni per omicidio stradale.

Leggi anche: I campioni “dilettanti” fanno a pezzi Gravina. Mattia Furlani: “Sputa sul lavoro altrui, insulta lo sport italiano”

Amici, pace fatta tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli! (VIDEO)Mattia Zenzola e Christian Stefanelli sono nuovamente amici: i due ex allievi del talent di Maria De Filippi hanno fatto pace dopo diversi mesi di lontananza e freddezza. comingsoon.it

Verissimo, Mattia Zenzola e Benedetta Vari escono allo scoperto L’amore c’èI due ballerini di Amici 22 ufficializzano la loro relazione in TV, tra sorrisi, commozione e una dedica toccante al padre di Mattia. C'è qualcosa di speciale nei legami che nascono sotto i riflettori ... movieplayer.it