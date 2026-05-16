Oggi i giovani mostrano un interesse crescente per la comicità, e questa tendenza si riflette anche nella diffusione delle esibizioni di Matteo Fallica. Conosciuto da molti nella sua città, il suo pubblico si è ampliato nel tempo, coinvolgendo non solo frequentatori di club e utenti dei social media, ma anche spettatori che seguono le sue performance in teatri. La sua popolarità si è consolidata e si estende oltre i confini locali, raggiungendo un pubblico più vasto.

Bologna, 16 maggio 2026 – Ormai i bolognesi lo conoscono bene, ma non certo più solo loro. Si è allargato sempre più – fra club, social e ora anche teatri – il pubblico di Matteo Fallica. Lo stand-up comedian, classe 1989, ormai macina serate sold out come quella del teatro Testoni a fine aprile con Troppo Noi (e poi ora il 24 maggio, una terza data è in arrivo). Matteo Fallica: "Sono sempre stato amante della comicità”. Oggi si racconta nella nuova puntata del nostro vodcast il Resto di Bologna, disponibile sul nostro sito e sui nostri canali social. Come si inizia in questo mondo? “Credo di essere ancora all’inizio di un percorso con molte sfumature, sono sempre stato amante della comicità fino a quando ho scoperto, nel 2017, che c’erano locali in cui si facevano open mic e ho iniziato a seguire comici come Luca Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Fallica: “Oggi i giovani amano la comicità”

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