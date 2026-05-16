Un commento sulla corsa alla Champions vede l'ex calciatore e opinionista di Dazn affermare che il Genoa non farà sconti al Milan, ma che la lotta per i posti qualificanti coinvolge anche Juventus e Milan. Secondo l'opinionista, la posizione in classifica rimarrà invariata e saranno le motivazioni a determinare l'esito delle prossime partite a Genova. La discussione si concentra sulle squadre coinvolte e sul ruolo che potrebbero avere le motivazioni nelle sfide decisive.

Ha giocato con Genoa e Milan, avversarie domani, ma anche con la Juventus ed è stato allenato da Gasperini, il tecnico della Roma in lotta con rossoneri, bianconeri e Como per entrare tra le prime quattro. Alessandro Matri fa le carte alla corsa Champions ed è convinto che gli uomini di Allegri taglieranno il traguardo nonostante adesso abbiano il fiatone. Matri, che partita sarà Genoa-Milan? “Ricca di pressioni per i giocatori rossoneri che devono vincere per forza e stanno attraversando un periodo complicato a livello di risultati. Fino a qualche settimana fa, erano in lotta per lo scudetto e adesso rischiano di non entrare in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Matri: "Il Genoa non farà sconti al Diavolo, ma per la corsa Champions dico Milan e Juventus"

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