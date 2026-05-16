Matera piano lavoro e turismo | il vertice con il Governo
Un incontro tra le autorità locali e il governo ha affrontato i piani per lo sviluppo di Matera, concentrandosi sul lavoro e sul turismo. Tra i temi discussi ci sono le strategie per evitare che la città diventi esclusivamente una destinazione turistica e come integrare il settore del mobile nell’economia locale. Le interlocuzioni hanno coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori, con l’obiettivo di definire le prossime mosse per il rilancio economico e culturale della zona.
? Domande chiave Come farà Matera a non diventare una vetrina solo turistica?. Quale ruolo avrà il settore del mobile nell'economia locale?. Come influirà il titolo di Capitale Mediterranea sul lavoro dei cittadini?. Perché il Governo ha messo al centro le politiche sociali?.? In Breve Partecipazione di Piergiorgio Quarto, Stefano Melodia, Giuliano Paterino, Angela Braia e Mario Morelli.. Evoluzione storica dal riconoscimento UNESCO 1993 al ruolo di Capitale Cultura 2019.. Obiettivo strategico Matera Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo nel 2026.. Integrazione tra il settore turistico e il distretto industriale del mobile imbottito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Matera, nasce l’Osservatorio per gestire il turismo con i dati? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dati la vita quotidiana dei cittadini? Chi guiderà concretamente le strategie di innovazione per il...
Leggi anche: Torneranno le targhe alterne con più smart working (e meno condizionatori)? Il governo al lavoro a un piano di emergenza
DANNI MALTEMPO, IL PIANO PER LA VIABILITÀ PROVINCIALE: BARDI AUTORIZZA LE PROVINCE DI POTENZA E MATERA AD ESEGUIRE I LAVORI https://www.sassilive.it/cronaca/politica/danni-maltempo-il-piano-per-la-viabilita-provinciale-bardi-autorizz facebook
Oggi a Bologna si fa il punto sul disegno di legge del Governo in materia di rilascio di immobili. L'obiettivo non deve essere quello di avere più sfratti, ma più affitti. Se in Parlamento si lavorerà in questa direzione, si farà un lavoro utile a tutti. x.com
Matera, Quarto: Dal viceministro Bellucci attenzione concreta su lavoro e politiche socialiPer Fratelli d’Italia Basilicata la visita del viceministro Maria Teresa Bellucci conferma il ruolo strategico di Matera su lavoro, turismo e politiche sociali. trmtv.it
Asm Matera. Leoni: Al lavoro per sanare squilibri stipendi con le altre aziendeDa alcuni anni dirigenti e operatori dell’Azienda sanitaria di Matera hanno registrato la mancata rivalutazione delle risorse economiche destinate alle proprie retribuzioni. L'assessore ha incontrato ... quotidianosanita.it