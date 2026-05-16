Matera piano lavoro e turismo | il vertice con il Governo

Un incontro tra le autorità locali e il governo ha affrontato i piani per lo sviluppo di Matera, concentrandosi sul lavoro e sul turismo. Tra i temi discussi ci sono le strategie per evitare che la città diventi esclusivamente una destinazione turistica e come integrare il settore del mobile nell’economia locale. Le interlocuzioni hanno coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori, con l’obiettivo di definire le prossime mosse per il rilancio economico e culturale della zona.

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