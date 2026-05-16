Matera 73 anni fa De Gasperi consegna le case del borgo La Martella

Settantatre anni fa, un evento segnò un momento importante per la città: il trasferimento delle case del quartiere La Martella, realizzate per ospitare famiglie sfollate. In quell'occasione, un alto rappresentante dello Stato consegnò ufficialmente le abitazioni, dando inizio a un processo di ricostruzione e sviluppo. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di interventi pubblici e politiche di edilizia sociale adottate in quel periodo, che hanno influenzato la crescita urbana e sociale della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto il modello Olivetti a trasformare la miseria in progresso?. Perché la visione di De Gasperi scosse profondamente la politica italiana?. Chi furono gli esperti internazionali che ridisegnarono la vita dei materani?. Come può il borgo La Martella resistere alla frammentazione della globalizzazione?.? In Breve Legge Speciale di Risanamento approvata all'unanimità nel 1952 per i Sassi.. Settantasette mila persone coinvolte nel trasferimento verso sette nuovi borghi rurali.. Adriano Olivetti guidò commissione interdisciplinare con esperti come Frederic Friedmann ed Eleonora Bracco.. Emilio Colombo accompagnò De Gasperi durante la visita alle case-grotta materane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, 73 anni fa De Gasperi consegna le case del borgo La Martella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Potenza, piano sismico per le scuole: il caso De Gasperi al centro? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi dati del CNR la sicurezza delle scuole? Chi dovrà gestire il personale scolastico dopo la chiusura... Contrada Boscozzulo rinasce: l’Acer consegna le caseCon la consegna di diciotto alloggi prende forma il recupero del quartiere di Contrada Boscozzulo, a Bisaccia, restituendo abitazioni funzionali e... I 73 anni del Borgo La MartellaA Matera, fino al 17 maggio, incontri, mostre e testimonianze dedicate ad Adriano Olivetti, De Gasperi e alla storia del borgo progettato per ospitare gli abitanti dei Sassi ... rainews.it Matera, Settimana Olivettiana per i 73 anni del Borgo La Martella tra memoria, architettura e culturaA Matera una settimana di eventi celebra il 73° anniversario del Borgo La Martella con focus su Olivetti, De Gasperi e la storia urbanistica del territorio. trmtv.it