Marsiglia-Rennes domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Phoceens a caccia di punti per salvare la stagione

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si sfideranno Marsiglia e Rennes in un match che conclude la stagione di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con i convocati pronti a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono stati svelati da diversi bookmaker, mentre i tifosi attendono di scoprire le scelte tecniche dei due allenatori. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti per evitare la retrocessione, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione europea.

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