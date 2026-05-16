Marsiglia-Rennes domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Phoceens a caccia di punti per salvare la stagione

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si sfideranno Marsiglia e Rennes in un match che conclude la stagione di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con i convocati pronti a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono stati svelati da diversi bookmaker, mentre i tifosi attendono di scoprire le scelte tecniche dei due allenatori. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti per evitare la retrocessione, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione europea.

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In pochi ad inizio campionato avrebbero pensato ad un finale con il Rennes a giocarsi la Champions ed il Marsiglia in ballo per l’Europa League, ma questa è la realtà di questo ultimo turno di Ligue1.  I Phoceens vengono dalla stentata vittoria di Le Havre, preziosa perché permette di scavalcare il Monaco in classifica e tornare al sesto posto. Vincere oggi blinderebbe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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