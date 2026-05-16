Mariasole Pollio sarà la rappresentante italiana all’Eurovision 2026, dove avrà il ruolo di spokesperson. Durante la manifestazione, si collegherà con i presentatori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski per annunciare i punti assegnati dall’Italia. La sua partecipazione si inserisce in un evento che coinvolge numerosi paesi europei, con un pubblico televisivo globale. La giovane influencer e attrice italiana è stata scelta per questa occasione, che si svolgerà nel corso della finale del contest musicale.

Mancano ormai pochissime ore alla finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna e l'attesa in Italia è alle stelle. Tra i grandi protagonisti della spedizione Rai, oltre al nostro rappresentante Sal Da Vinci e alla coppia di commentatori Corsi-Lamborghini, c'è un nome che sta attirando l'attenzione di tutti: Mariasole Pollio. Sarà proprio lei, nella serata di sabato 16 maggio, a prendersi i riflettori nel momento più cruciale dello show. Ma chi è questa giovanissima conduttrice che rappresenterà il nostro Paese davanti a milioni di spettatori in mondovisione? In vista del suo attesissimo debutto eurovisivo, ecco un viaggio alla scoperta della sua carriera, dei suoi successi e dei suoi sogni nel cassetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mariasole Pollio: chi è e cosa fa la spokesperson per l'Italia all'Eurovision 2026

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