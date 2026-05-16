Mariasole Pollio | chi è e cosa fa la spokesperson per l' Italia all' Eurovision 2026

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mariasole Pollio sarà la rappresentante italiana all’Eurovision 2026, dove avrà il ruolo di spokesperson. Durante la manifestazione, si collegherà con i presentatori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski per annunciare i punti assegnati dall’Italia. La sua partecipazione si inserisce in un evento che coinvolge numerosi paesi europei, con un pubblico televisivo globale. La giovane influencer e attrice italiana è stata scelta per questa occasione, che si svolgerà nel corso della finale del contest musicale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mancano ormai pochissime ore alla finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna e l'attesa in Italia è alle stelle. Tra i grandi protagonisti della spedizione Rai, oltre al nostro rappresentante Sal Da Vinci e alla coppia di commentatori Corsi-Lamborghini, c'è un nome che sta attirando l'attenzione di tutti: Mariasole Pollio. Sarà proprio lei, nella serata di sabato 16 maggio, a prendersi i riflettori nel momento più cruciale dello show. Ma chi è questa giovanissima conduttrice che rappresenterà il nostro Paese davanti a milioni di spettatori in mondovisione? In vista del suo attesissimo debutto eurovisivo, ecco un viaggio alla scoperta della sua carriera, dei suoi successi e dei suoi sogni nel cassetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mariasole pollio chi 232 e cosa fa la spokesperson per l italia all eurovision 2026
© Gazzetta.it - Mariasole Pollio: chi è e cosa fa la spokesperson per l'Italia all'Eurovision 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chi è Marco Salvaderi, il fidanzato (famoso) di Mariasole Pollio

Eurovision 2026, intervista a Mariasole Pollio: “Esperienza che vivo con entusiasmo, farò il tifo per Sal Da Vinci. Il mio sogno più grande? Condurre il Festival di Sanremo”La Rai si prepara anche quest’anno a seguire l’Eurovision Song Contest 2026 con la trasmissione delle tre serate live dalla Wiener Stadthalle di...

mariasole pollio mariasole pollio chi èEurovision 2026, intervista a Mariasole Pollio: Esperienza che vivo con entusiasmo, farò il tifo per Sal Da Vinci. Il mio sogno più grande? Condurre il Festival di SanremoLa Rai si prepara anche quest’anno a seguire l’Eurovision Song Contest 2026 con la trasmissione delle tre serate live dalla Wiener Stadthalle di Vienna. superguidatv.it

Mariasole Pollio, Don Matteo, i flirt (presunti) con Shiva e Vlahovic, la profezia della nonna che si è avverata: Ti ho sognata a SanremoMariasole Pollio sarà a Sanremo 2025 per la conduzione PrimaFestival. Il direttore artistico e conduttore della kermesse Carlo Conti ha annunciato i nomi di chi per le cinque serate del Festival lo ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web