Maresca | Tanti gol e calcio spettacolo? Io preferisco vincere 1-0

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di andata di Champions League tra Psg e Bayern, il risultato è stato di 5-4, suscitando opinioni contrastanti tra gli appassionati di calcio. Alcuni hanno apprezzato l'intensità e il ritmo della partita, mentre altri hanno sottolineato come l'equilibrio tra attacco e difesa sembri essersi indebolito. La discussione si concentra sulla ricerca dello spettacolo e sui rischi che questa può comportare a livello tattico. La partita ha alimentato il dibattito sulla filosofia di gioco preferita dagli allenatori.

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Ricordate la semifinale di andata di Champions League tra Psg e Bayern, finita 5-4? Per molti è stato puro spettacolo, per altri l'emblema di un calcio in cui si presta molta più attenzione alla fase offensiva, trascurando quella difensiva. Enzo Maresca esprime la sua opinione a riguardo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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