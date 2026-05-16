Maresca | Tanti gol e calcio spettacolo? Io preferisco vincere 1-0

Nella semifinale di andata di Champions League tra Psg e Bayern, il risultato è stato di 5-4, suscitando opinioni contrastanti tra gli appassionati di calcio. Alcuni hanno apprezzato l'intensità e il ritmo della partita, mentre altri hanno sottolineato come l'equilibrio tra attacco e difesa sembri essersi indebolito. La discussione si concentra sulla ricerca dello spettacolo e sui rischi che questa può comportare a livello tattico. La partita ha alimentato il dibattito sulla filosofia di gioco preferita dagli allenatori.

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Ricordate la semifinale di andata di Champions League tra Psg e Bayern, finita 5-4? Per molti è stato puro spettacolo, per altri l'emblema di un calcio in cui si presta molta più attenzione alla fase offensiva, trascurando quella difensiva. Enzo Maresca esprime la sua opinione a riguardo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca: "Tanti gol e calcio spettacolo? Io preferisco vincere 1-0..." ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Weekend Soccer Review: CR7 Stunning Bicycle Kick vs Messi HatTrick Assist & Goal Sullo stesso argomento PSG-Liverpool stasera promette spettacolo e tanti, tantissimi golAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Fracaso Chelsea! Quinta sconfitta di fila, l’ultima volta che hanno segnato un gol? 4 marzo. Rosenior sta distruggendo quanto di buono ha fatto Enzo Maresca in un anno e mezzo x.com Maresca: Spendere non vuol dire fare risultati. Fabregas col Como è stato bravoEnzo Maresca, ex allenatore del Chelsea con cui ha vinto Conference e Mondiale per Club, ha parlato anche di Fabregas e del suo lavoro al Como: Dicono che il Como abbia speso tanti soldi, ma quante s ... tuttomercatoweb.com Maresca: I soldi non portano risultati, Fabregas ha fatto un ottimo lavoro a ComoEnzo Maresca ha parlato ai microfoni di Sky Sport del lavoro effettuato da Cesc Fabregas a Como, elogiando l'ex centrocampista del Barcellona ... derbyderbyderby.it [Sky Sports Instagram] KDH su MNF che parla di com'è giocare sotto Enzo Maresca reddit