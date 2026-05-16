Maresca | Tanti gol e calcio spettacolo? Io preferisco vincere 1-0
Nella semifinale di andata di Champions League tra Psg e Bayern, il risultato è stato di 5-4, suscitando opinioni contrastanti tra gli appassionati di calcio. Alcuni hanno apprezzato l'intensità e il ritmo della partita, mentre altri hanno sottolineato come l'equilibrio tra attacco e difesa sembri essersi indebolito. La discussione si concentra sulla ricerca dello spettacolo e sui rischi che questa può comportare a livello tattico. La partita ha alimentato il dibattito sulla filosofia di gioco preferita dagli allenatori.
Ricordate la semifinale di andata di Champions League tra Psg e Bayern, finita 5-4? Per molti è stato puro spettacolo, per altri l'emblema di un calcio in cui si presta molta più attenzione alla fase offensiva, trascurando quella difensiva. Enzo Maresca esprime la sua opinione a riguardo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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