Maresca | Il calcio di alto livello è business Rose lunghe? Chi va in una big metta in conto la tribuna

Da ilnapolista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista recente, un dirigente sportivo ha affermato che il calcio professionistico è principalmente un business e che le rose numerose sono una scelta fatta dai club che puntano a risultati. Ha anche sottolineato che chi gioca in grandi squadre deve accettare di passare molte partite in panchina, senza aspettarsi solo minuti sul campo. La sua posizione non lascia spazio a romanticismi o nostalgie per un calcio passato, e si concentra sugli aspetti pratici e commerciali del gioco attuale.

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Niente romanticismi d'accatto, nessuna nostalgia per un calcio che non esiste più e, soprattutto, nessuna scusa. Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea e da tempo indicato come possibile erede di Guardiola al Manchester City, si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek. Abbiamo tralasciato i passaggi sul caffè allungato, gli abiti di moda e gli orari delle cene londinesi. Quello che resta è un manifesto manageriale su cosa significhi oggi sedersi sulla panchina di un top club. Il calcio è un'azienda e i capricci non sono ammessi Il passaggio più tranchant dell'intervista riguarda la gestione dello spogliatoio. Di... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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