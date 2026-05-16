In un'intervista recente, un dirigente sportivo ha affermato che il calcio professionistico è principalmente un business e che le rose numerose sono una scelta fatta dai club che puntano a risultati. Ha anche sottolineato che chi gioca in grandi squadre deve accettare di passare molte partite in panchina, senza aspettarsi solo minuti sul campo. La sua posizione non lascia spazio a romanticismi o nostalgie per un calcio passato, e si concentra sugli aspetti pratici e commerciali del gioco attuale.

Niente romanticismi d'accatto, nessuna nostalgia per un calcio che non esiste più e, soprattutto, nessuna scusa. Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea e da tempo indicato come possibile erede di Guardiola al Manchester City, si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek. Abbiamo tralasciato i passaggi sul caffè allungato, gli abiti di moda e gli orari delle cene londinesi. Quello che resta è un manifesto manageriale su cosa significhi oggi sedersi sulla panchina di un top club. Il calcio è un'azienda e i capricci non sono ammessi Il passaggio più tranchant dell'intervista riguarda la gestione dello spogliatoio. Di... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maresca: “Il calcio di alto livello è business. Rose lunghe? Chi va in una big metta in conto la tribuna”

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[Claudio Raimondi] Se la squadra si qualifica per la CL, le possibilità che Allegri rimanga aumenterebbero. Se il club non si qualifica, Cardinale ha già una lista di potenziali sostituti. Questi includono Francesco Farioli, Vincenzo Italiano, Xavi e Xabi Alonso. : r/ reddit

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