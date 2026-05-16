Marco Poggi la testimonianza chiave di Biasibetti | Ricordo bene il 13 agosto 2007

Durante un'udienza in tribunale, è stata ascoltata la testimonianza di un uomo che ha ricordato dettagliatamente la giornata del 13 agosto 2007. L'uomo ha riferito di essere in vacanza con la sua famiglia e con la famiglia Poggi, specificando che a essere presenti erano Marco Poggi e i suoi genitori. La ricostruzione si concentra sui ricordi di quell’evento, senza ulteriori interpretazioni o commenti. La deposizione si inserisce nel quadro delle testimonianze raccolte nel procedimento in corso.

"Mi ricordo molto bene la giornata del 13 agosto 2007. Ero in vacanza con la mia famiglia insieme alla famiglia Poggi, nello specifico Marco Poggi e i suoi genitori. Quel giorno eravamo andati a fare una lunga passeggiata io, Marco e i nostri padri. ci dissero che ci cercavano al telefono. Rispose mio padre e gli riferirono che Chiara era morta". Così Alessandro Biasibetti, oggi sacerdote e amico storico della comitiva di Garlasco, ha ricostruito il momento in cui appresero la notizia dell’omicidio di Chiara Poggi. Nel verbale del 10 marzo 2025, reso nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, Biasibetti racconta che dopo lo choc "ci portarono con il soccorso alpino al primo distributore di carburante ove ci attendevano i carabinieri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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