Marcianise a Paestum | i giovani talenti dell’Aldo Moro sul palco

A Marcianise e Paestum si sono svolti due eventi musicali che hanno coinvolto giovani talenti dell’Istituto Aldo Moro. Durante le esibizioni, sono stati eseguiti brani di Stevie Wonder e Pino Daniele. Un insegnante di musica ha coordinato l’incontro tra i musicisti provenienti da Marcianise e Caserta, creando momenti di collaborazione tra i partecipanti. I partecipanti sono stati studenti che hanno presentato le proprie performance sul palco di entrambe le località.

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?? Punti chiave Come hanno unito Stevie Wonder e Pino Daniele sul palco? Chi ha guidato l'incontro tra i musicisti di Marcianise e Caserta? Perché il preside ha scelto proprio questo festival per i ragazzi? Quali nuovi progetti musicali nasceranno dopo questa esperienza a Paestum??? In Breve Festival tra il 13 e il 15 maggio con 4500 studenti e 187 scuole. Musicisti dell'Aldo Moro uniti all'orchestra del Liceo Musicale Terra di Lavoro. Performance guidata dal Maestro Domenico Birna . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcianise a Paestum: i giovani talenti dell’Aldo Moro sul palco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caserta ospita la finale regionale di poesia performativa: giovani talenti sul palco dell’Archivio di StatoVenerdì 10 aprile, otto concorrenti si sfidano per diventare Campione della Campania e accedere alle Nazionali LIPS 2026 Un palcoscenico “reale” per... I baby musicisti dell’Aldo Moro incantanoDopo i molti successi raccolti in oltre 20 anni di esperienze, il progetto della Camerata strumentale della scuola secondaria di primo grado Aldo...