Marcianise a Paestum | i giovani talenti dell’Aldo Moro sul palco
A Marcianise e Paestum si sono svolti due eventi musicali che hanno coinvolto giovani talenti dell’Istituto Aldo Moro. Durante le esibizioni, sono stati eseguiti brani di Stevie Wonder e Pino Daniele. Un insegnante di musica ha coordinato l’incontro tra i musicisti provenienti da Marcianise e Caserta, creando momenti di collaborazione tra i partecipanti. I partecipanti sono stati studenti che hanno presentato le proprie performance sul palco di entrambe le località.
?? Punti chiave Come hanno unito Stevie Wonder e Pino Daniele sul palco? Chi ha guidato l'incontro tra i musicisti di Marcianise e Caserta? Perché il preside ha scelto proprio questo festival per i ragazzi? Quali nuovi progetti musicali nasceranno dopo questa esperienza a Paestum??? In Breve Festival tra il 13 e il 15 maggio con 4500 studenti e 187 scuole. Musicisti dell'Aldo Moro uniti all'orchestra del Liceo Musicale Terra di Lavoro. Performance guidata dal Maestro Domenico Birna . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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