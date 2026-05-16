?Marcia per la legalità a Napoli mille persone per dire stop alla violenza Battaglia | Non possiamo tacere

A Napoli si è svolta una marcia per la legalità a cui hanno partecipato circa mille persone, secondo gli organizzatori. Il corteo si è mosso tra le strade della città con uno striscione che portava il messaggio «Liberiamo Napoli dalle violenze». Tra i partecipanti si sono visti cittadini di diverse età, uniti dalla volontà di chiedere un cambiamento e di opporsi alla diffusione della violenza. La manifestazione ha attraversato alcune vie principali, attirando l’attenzione di passanti e testimoni presenti sul posto.

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