Manna verso l’adeguamento | De Laurentiis vuole blindarlo

Giovanni Manna, dirigente del Napoli, è considerato un elemento stabile all’interno della rosa della squadra, e si discute di un possibile adeguamento contrattuale per il suo ruolo. La società sta valutando di rafforzare la sua posizione, con l’obiettivo di confermarlo nel progetto a lungo termine. La volontà è quella di tutelare l’atleta e il suo contributo alla squadra, mantenendo un rapporto stabile e duraturo. La trattativa tra le parti è in corso e si attendono sviluppi ufficiali.

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