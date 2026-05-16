Manna verso l’adeguamento | De Laurentiis vuole blindarlo

Da forzazzurri.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Manna, dirigente del Napoli, è considerato un elemento stabile all’interno della rosa della squadra, e si discute di un possibile adeguamento contrattuale per il suo ruolo. La società sta valutando di rafforzare la sua posizione, con l’obiettivo di confermarlo nel progetto a lungo termine. La volontà è quella di tutelare l’atleta e il suo contributo alla squadra, mantenendo un rapporto stabile e duraturo. La trattativa tra le parti è in corso e si attendono sviluppi ufficiali.

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Giovanni Manna resta un punto fermo nei piani del Napoli. La dirigenza azzurra non sembra intenzionata a cambiare guida nell’area sportiva e Aurelio De Laurentiis avrebbe già una linea chiara: trattenere l’attuale dirigente e valorizzarne il lavoro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sulla piattaforma X, il presidente del Napoli considera Manna una figura centrale nel progetto tecnico e organizzativo del club. Per questo l’idea sarebbe quella di andare avanti insieme, nonostante l’interesse di altre società. Il dirigente ha già un contratto valido fino al 2029, una scadenza lunga che garantisce stabilità. Ma il club potrebbe comunque intervenire sul piano economico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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