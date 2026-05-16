Manna-Roma Friedkin insistono | Napoli fa muro

La trattativa tra la Roma e il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, continua a essere al centro dell’attenzione. Nonostante le avances della società giallorossa, il Napoli ha deciso di non cedere, ritenendo il professionista un elemento importante per il proprio progetto. La proprietà del club partenopeo ha più volte ribadito la volontà di mantenere Manna in rosa, anche di fronte alle insistenti richieste provenienti dalla Roma. La situazione rimane dunque immutata, con le parti coinvolte ferme sulle rispettive posizioni.

La Roma non molla Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli resta uno dei profili più apprezzati dalla proprietà giallorossa per la costruzione della nuova area sportiva. I Friedkin continuano a muoversi, ma il club azzurro non apre alla partenza. A fare il punto è stato Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo Moretto, la Roma avrebbe effettuato nuovi tentativi nelle ultime ore per arrivare al dirigente azzurro. “Negli ultimi giorni i Friedkin hanno fatto, e stanno facendo ancora, altri tentativi per arrivare a Manna, perché è il profilo che forse piace di più alla famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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