manifesto ingenuo prova aperta alla misericordia

Arezzo, 16 maggio 2026 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro: lunedì 18 maggio, alle ore 21:00, è in programma la prova aperta al pubblico di Manifesto Ingenuo, nuovo spettacolo di Cromo Collettivo artistico, ospite in residenza creativa negli spazi gestiti dall’Associazione CapoTraveKilowatt. Manifesto Ingenuo è un lavoro sull’impossibilità di iniziare, che vede in scena cinque giovani davanti a un cumulo di terra e a un gesto semplice: piantare un seme. Dovrebbero iniziare, ma rimandano, parlano, si distraggono, riempiono il tempo di rituali quotidiani e decisioni mancate. Intanto il tempo passa e nulla prende davvero forma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Multi SubThey Humiliated Him… Not Knowing He Was a Monster!

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